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Под Черниговом столкнулись два автомобиля, трое погибших

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 11:29
Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)
Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)

Еще один человек находится в больнице

Под Черниговом в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"На службу "102" в 6:41 позвонил водитель и сообщил об ужасном ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Установлено, что автомобиль Geely, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении населенного пункта Колычевка, за автомобильным мостом совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в сторону Чернигова.

Так, в результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля Geely погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу доставлен ​​еще один пассажир автомобиля Geely.

Отметим, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

 

Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)

 

ДТП під Черніговом: троє загиблих. Це сталося сьогодні о 7 ранку. Зіштовхнулися легковик Geely та вантажна Газель. Як сказав прес-офіцер управління патрульної поліції в області Віталій Копистко, водій Газелі повідомив, що їхав в Чернігів. Перед мостом на зустрічну смугу виїхала Geely. Троє пасажирів легковика загинули, один в реанімації. Водій Газелі також в лікарні.

Опубліковано UA:Чернігів Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, 2 июля под Харьковом в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.

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Теги публикации: ДТП, Чернигов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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