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Інтерв'ю

ДТП під Черніговом: у лікарні померла четверта постраждала

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 18:24
Фото: ДТП під Черніговом (cn.npu.gov.ua)
Фото: ДТП під Черніговом (cn.npu.gov.ua)

Ще один чоловік перебуває в лікарні з переломом кісток тазу

Кількість загиблих в результаті сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Черніговом зросла до чотирьох. Про це повідомляє "UA:Чернігів".

Завідувач травматологічного відділення другої міської лікарні Чернігова Сергій Кушнір повідомив, що в медустанові померла пасажирка Geely.

Також зазначено, що пасажир ГАЗ доставлений в лікарню з переломом кісток тазу, водія не госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, під Черніговом в результаті зіткнення двох автомобілів загинуло троє людей. Автомобіль Geely, рухаючись по Київському шосе в напрямку населеного пункту Количівка, за автомобільним мостом скоїв лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався у бік Чернігова.

 

 

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Теги публікації: ДТП, Чернігів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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