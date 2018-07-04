ДТП під Черніговом: у лікарні померла четверта постраждала

Ще один чоловік перебуває в лікарні з переломом кісток тазу
Кількість загиблих в результаті сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Черніговом зросла до чотирьох. Про це повідомляє "UA:Чернігів".
Завідувач травматологічного відділення другої міської лікарні Чернігова Сергій Кушнір повідомив, що в медустанові померла пасажирка Geely.
Також зазначено, що пасажир ГАЗ доставлений в лікарню з переломом кісток тазу, водія не госпіталізували.
Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, під Черніговом в результаті зіткнення двох автомобілів загинуло троє людей. Автомобіль Geely, рухаючись по Київському шосе в напрямку населеного пункту Количівка, за автомобільним мостом скоїв лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався у бік Чернігова.