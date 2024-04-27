ДТП в Броварах с участием главы РГА: в каком состоянии пострадавшие

Четверо человек пострадали в результате ДТП в Броварах с участием главы РГА Владимира Майбоженко. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча, рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы, а у мамы - сотрясение, переломы и травма грудной клетки.

"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четверо пострадавших находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

Что известно о ДТП

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах под Киевом произошло ДТП с участием главы Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко.

Как известно, Майбоженко был в состоянии алкогольного опьянения и сбил людей на пешеходном переходе. Драгер показал, что в организме чиновника было 2.31 промилле алкоголя.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок 2,5 лет.

Местные власти уже заявили, что Майбоженко уволят с должности. Что известно о скандальном чиновнике - в материале РБК-Украина.

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