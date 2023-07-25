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ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру та просять про арешт

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Водію, який вночі влаштував смертельне ДТП на блокпосту в Києві, повідомили про підозру. Йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Так, водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Жертви ДТП

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.

Фото: ДТП (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Водія хочуть відправити у СІЗО

Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

ДТП з військовими у Києві

Нагадаємо, що це не перша смертельна ДТП за участю військової Нацгвардії. Так, 25 травня, о 23.55 водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цей час суддя Тандир перебуває під вартою.

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КиївДТП