ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру та просять про арешт

"Повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Так, водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Жертви ДТП

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.

Фото: ДТП (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Водія хочуть відправити у СІЗО

Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

ДТП з військовими у Києві

Нагадаємо, що це не перша смертельна ДТП за участю військової Нацгвардії. Так, 25 травня, о 23.55 водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цей час суддя Тандир перебуває під вартою.