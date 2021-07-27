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ДТП с автобусом украинцев в Польше: число жертв возросло

Автор: РБК-Украина

В Польше умер еще один украинец, на прошлой неделе попал в ДТП с участием автобуса. Число жертв возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.

По состоянию на 8:30 в медицинских учреждениях находятся трое граждан Украины.

"К сожалению, 2 граждан Украины погибли в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в посольстве.

Напомним, на трассе вблизи города Радомско 24 июля столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai и микроавтобус Volkswagen, в результате пострадали семь граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в Польше погиб один гражданин Украины.

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