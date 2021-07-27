ДТП з автобусом українців в Польщі: число жертв зросло

В Польщі помер ще один українець, який на минулому тижні потрапив в ДТП за участі автобуса. Число жертв зросло до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Польщі.
Станом на 08:30 у медичних закладах перебувають троє громадян України.
"На жаль, 2 громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, на трасі поблизу міста Радомско 24 липня зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждали семеро громадян України.
Раніше повідомлялося, що в результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один громадянин України.