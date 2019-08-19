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У ДТП з автобусом в Черкаській області загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 14:02
У ДТП з автобусом в Черкаській області загинули три людини
Фото: ДТП з автобусом (ch.npu.gov.ua/news)

Вісім пасажирів автобуса отримали травми

У Черкаській області біля смт Чорнобай автобус "Богдан" зіткнувся з автомобілем "Daewoo Lanos", в результаті аварії є загиблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Черкаської області.

Повідомляється, що аварія сталася на виїзді з смт Чорнобай між автомобілем "Daewoo Lanos" і рейсовим автобусом "Богдан", який курсував сполученням Миргород-Черкаси". В результаті зіткнення водій та два пасажира автомобіля "Daewoo Lanos" загинули. Одному пасажирові легковика вдалося вижити, а 8 пасажирів автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото: ДТП з автобусом (ch.npu.gov.ua/news)

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 18 серпня водій таксі влаштував смертельне ДТП під Києвом. Він намагався обігнати потік машин по правій смузі, після чого врізався у стовп. Один із пасажирів загинув.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня на трасі Київ-Харків зіткнулися два автобуси, в результаті чого загинули двоє людей, а один отримав тілесні поранення.

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