ДТП с актерами "Дизель шоу": сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемому

Фото: ДТП с актерами "Дизель шоу" (fb.com - pol.kyivregion)

Заседание суда назначено на 16:00

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства в отношении подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого погибла Марина Поплавская, состоится сегодня, 22 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Шевченковского районного суда Киева.

"22 октября на 16:00 назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Манюку М.В. - подозреваемого по ч.2 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А.

Напомним, 20 октября, в Киевской области автобус с актерами "Дизель шоу" столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибла актриса Марина Поплавская, еще двое актеров получили ранения. Авария произошла 20 октября в 05:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan, в котором находились актеры "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

Как сообщается на странице "Дизель шоу" в Facebook, в больницу попал актер Егор Крутоголов и Яна Глущенко. У мужчины, по информации источников, сломана нога. О состоянии самой женщины пока ничего не известно.