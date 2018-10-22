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ДТП з акторами "Дизель шоу": сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 14:02
Фото: ДТП з акторами "Дизель шоу" (fb.com - pol.kyivregion)
Фото: ДТП з акторами "Дизель шоу" (fb.com - pol.kyivregion)

Засідання суду призначене на 16:00

Судове засідання по розгляду клопотання щодо підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), в результаті якої загинула Марина Поплавська, відбудеться сьогодні, 22 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресс-службы Шевченківського районного суду Києва.

"22 жовтня на 16:00 призначено судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Манюку М. В. - підозрюваного за ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, Дегтярівська, 31-А.

ДТП з акторами &quot;Дизель шоу&quot;: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному

Нагадаємо, 20 жовтня в Київській області автобус з акторами "Дизель шоу" зіткнувся з вантажівкою. В результаті зіткнення загинула актриса Марина Поплавська, ще двоє акторів отримали поранення. Аварія сталася 20 жовтня 05:55 на 28 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла.

За попередніми даними поліції, водій автобуса Neoplan, в якому знаходилися актори "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем MAZ.

Як повідомляється на сторінці "Дизель шоу" в Facebook, в лікарні потрапив актор Єгор Крутоголов і Яна Глущенко. У чоловіка, за інформацією джерел, зламана нога. Про стан самої жінки поки нічого не відомо.

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