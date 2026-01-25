ua en ru
ДТЭК обратился к жителям Троещины в Киеве: нам нужна помощь

Украина, Воскресенье 25 января 2026 21:37
ДТЭК обратился к жителям Троещины в Киеве: нам нужна помощь Фото: из-за обстрелов РФ Левый берег Киева остался без электроснабжения и тепла (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Из-за обстрелов Левый берег Киева, в частности Троещина, остался без стабильного электроснабжения и тепла. Энергетики призывают жителей пользоваться мощными приборами по очереди, чтобы избежать новых аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК и Министерство внутренних дел Украины.

"На Левом берегу Киева, в Деснянском районе, ситуация с электроснабжением и отоплением сейчас самая сложная из-за регулярных обстрелов", - отметили в ДТЭК.

По словам энергетиков, когда свет появляется после отключений, многие жители одновременно включают электрообогреватели и другие мощные приборы, что создает дополнительную нагрузку на поврежденные сети.

Из-за этого возникают новые аварии, и возвращение света затягивается еще больше.

Энергетики отмечают, что даже небольшая экономия электроэнергии со стороны каждой семьи поможет уменьшить нагрузку на сети и обеспечить более стабильное электроснабжение для всех.

"Пользуйтесь мощными приборами по очереди, не одновременно. Сейчас очень важен вклад каждого из нас", - обратились в ДТЭК к горожанам.

На Троещине развернули два палаточных городка из-за отсутствия отопления и света после обстрелов. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что решение приняли после анализа ситуации в столице.

В каждом городке по 6 палаток, способных временно принять до 40 человек каждая, где можно согреться, подзарядить технику и отдохнуть.

В Киеве работают около 600 спасателей, которые разбирают завалы в опасных условиях. Местная полиция усиленно патрулирует район. Городки будут работать до восстановления теплоснабжения.

Напомним, что ДТЭК обнародовал видео с теплоэлектростанции, пострадавшей от российской атаки. На кадрах видно масштаб разрушений и влияние морозов на работу станции. Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать ее работу.

В то же время без электроснабжения остаются более 800 тысяч киевлян. В Украине продолжается скоординированная работа по ликвидации последствий российских атак на энергетику.

К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На заседании обсудили ход работ и определили дальнейшие шаги для укрепления энергосистемы.

