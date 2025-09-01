ДТЕК заживив критичну інфраструктуру Одещини після обстрілів РФ, - голова ОДА
Енергетики ДТЕК відновили електопостачання критичної інфраструктури в Одеській області, знеструмлені внаслідок масованих ворожих обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
"Фахівці ДТЕК "Одеські електромережі" відновили подачу напруги на об’єкти критичної інфраструктури в Одеському районі після ворожої атаки", - написав він.
Він також зазначив, що за останню добу енергетики повернули світло понад 4,4 тисячам родин.
Кіпер додав, що наразі 15 бригад енергетиків уже другу добу поспіль працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити зруйноване ворогом та забезпечити електропостачання кожного будинку.
Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.
Як повідомлялось, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.
А у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.