ДТЭК заживил критическую инфраструктуру Одесской области после обстрелов РФ, - глава ОГА

Одесская область, Понедельник 01 сентября 2025 16:31
ДТЭК заживил критическую инфраструктуру Одесской области после обстрелов РФ, - глава ОГА
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение критической инфраструктуры в Одесской области, обесточенные в результате массированных вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

"Специалисты ДТЭК "Одесские электросети" восстановили подачу напряжения на объекты критической инфраструктуры в Одесском районе после вражеской атаки", - написал он.

Он также отметил, что за последние сутки энергетики вернули свет более 4,4 тысячам семей.

Кипер добавил, что сейчас 15 бригад энергетиков уже вторые сутки подряд работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное врагом и обеспечить электроснабжение каждого дома.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

Как сообщалось, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.

А в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

