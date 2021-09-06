ДТЕК заключив контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі

Компанія "ДТЕК Енерго" заключила уже другий контракт на закупівлю вугілля для теплових електростанцій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"ДТЕК "Енерго" уклала вже другу угоду на поставку польського вугілля до України. Цього разу - на імпорт 20 тис. тонн палива. Перша партія в рамках нового контракту із шахти Zakład Górniczy Brzeszcze, обсягом 2200 тонн, вже надійшла до України", - йдеться в повідомленні компанії.

Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

Всього у вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. тонн палива із Польщі. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні компанією та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн вугілля та додаткові 20 тис. тонн - в рамках другого контракту з новим постачальником.

Станом на 6 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" зросли до 631 тис. тонн.