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ДТЕК заключив контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 17:49
ДТЕК заключив контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі Фото: ДТЕК заключив контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Енерго" заключила уже другий контракт на закупівлю вугілля для теплових електростанцій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"ДТЕК "Енерго" уклала вже другу угоду на поставку польського вугілля до України. Цього разу - на імпорт 20 тис. тонн палива. Перша партія в рамках нового контракту із шахти Zakład Górniczy Brzeszcze, обсягом 2200 тонн, вже надійшла до України", - йдеться в повідомленні компанії.

Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

Всього у вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. тонн палива із Польщі. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні компанією та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн вугілля та додаткові 20 тис. тонн - в рамках другого контракту з новим постачальником.

Станом на 6 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" зросли до 631 тис. тонн.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. тонн. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

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