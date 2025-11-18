ДТЕК вперше імпортував зріджений природний газ з США

Компанія ДТЕК вперше імпортувала до України партію американського зрідженого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що ДТЕК імпортував вантаж у об'ємі приблизно 100 млн кубічних метрів, або 1 терават*години із заводу Плакемінс у Луїзіані, який був доставлений на борту судна GasLog Houston.
За словами представників компанії, план полягає в тому, щоб постачати газ до України, країн Балтії, Польщі та інших східноєвропейських ринків.
За оцінками компанії, лише Україні потрібно імпортувати близько 4 млрд кубічних метрів газу цієї зими після російських атак на її інфраструктуру виробництва та зберігання газу.
ДТЕК заявив, що також веде переговори щодо імпорту подальших вантажів з США через Литву та Грецію, оскільки Європа прагне поступово відмовитися від поставок російського газу до кінця 2027 року.
"З терміналів на Балтійському та Середземному морях ми працюємо з європейськими та американськими партнерами над розробкою економічно ефективних маршрутів для збільшення надходження газу до України та сусідніх країн", – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Як повідомляло РБК-Україна, 13 листопада Європейські банки розвитку та "Нафтогаз" підписали угоду про надання компанії 127 млн євро на закупівлю газу на тлі ударів РФ по її інфраструктурі.
Європейський інвестиційний банк повідомив, що "Нафтогаз" отримає грант у розмірі 127 млн євро до кредиту у розмірі 300 млн євро, про який було оголошено минулого місяця.
Україна призупинила заповнення підземних газових сховищ на тлі обстрілів енергетики та через зупинку імпортних постачань газу через Польщу.
При цьому президент України Володимир Зеленський оголосив про домовленість із Грецією по газу для України. За словами глави держави, це ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.