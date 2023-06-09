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Зниження потужності Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація, - ДТЕК

Фото: у ДТЕК розповіли як компенсують дефіцит електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зниження потужності Каховської ГЕС компенсуватиме теплова генерація. Теплоелектростанції дають додаткову генерацію, що дозволяє уникнути відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

За його словами, енергетична система України зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а також забезпечити достатній рівень потужностей за рахунок ТЕС.

Сахарук додав, що станції дають додаткову генерацію, щоб споживачі по всій країні не мали відключень світла. Проте він не виключає, що у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності", - йдеться у повідомленні.

Директор ДТЕК також зазначив, що наразі найбільше відключень світла у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом в енергосистемі.

Терористичний акт росіян

В ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода з Каховського водосховища почала затоплювати населені пункти на півдні України. Найбільше постраждала Херсонська область, також є підтоплені райони у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За останню ніч вода у Херсонській області відійшла на 20 см, але рівень все ще перевищує 5 метрів. Крім того, окупанти не дають жителям затоплених міста та селищ безпечно евакуюватися. Вони продовжують обстрілювати Херсонську область.

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ДТЕКвідключеня світлаЕлектроенергія