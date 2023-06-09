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Снижение мощности Каховской ГЭС будет компенсироваться тепловой генерацией, - ДТЭК

Фото: в ДТЭК рассказали как компенсируют дефицит электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Снижение мощности Каховской ГЭС будет компенсировано тепловой генерацией. Теплоэлектростанции дают дополнительную генерацию, позволяющую избежать отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

По его словам, энергетическая система Украины сейчас адаптируется, чтобы уменьшить объем сбрасываемой воды в Каховское водохранилище, а также обеспечить достаточный уровень мощностей за счет ТЭС.

Сахарук добавил, что станции дают дополнительную генерацию, чтобы потребители по всей стране не имели отключений света. Однако он не исключает, что в вечернее время может возникать дефицит, а значит и ограничения.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером из-за ограниченного количества энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности", - говорится в сообщении.

Директор ДТЭК также отметил, что сейчас больше всего отключений света в прифронтовых районах, но они не связаны с дефицитом в энергосистеме.

Террористический акт россиян

В ночь на 6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты на юге Украины. Больше всего пострадала Херсонская область, также подтоплены районы в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

За последнюю ночь вода в Херсонской области отошла на 20 см, но уровень по-прежнему превышает 5 метров. Кроме того, оккупанты не дают жителям затопленных города и поселков безопасно эвакуироваться. Они продолжают обстреливать Херсонскую область.

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