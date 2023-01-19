ДТЕК не відключає світло за дзвінком сусідів, - заява компанії

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що більшість відключень відбуваються дистанційно, та їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу.

При цьому, за можливості, бригади також виїжджають на лінії, які живлять критичну інфраструктуру, щоб в ручному режимі відключити будинки, що живляться від тієї ж мережі.

Окрім того, ДТЕК балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, що підключені до критичної інфраструктури, просять відключати їх власноруч для забезпечення соціальної справедливості та рівних умов для людей. Це також дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.

Нагадаємо, раніше голова Нікопольської районної державної адміністрації Євген Євтушенко написав, що в ДТЕК повідомили про можливість створенні у місті бригади, яка вимикатиме світло в будинках по дзвінку небайдужих громадян.

Тим часом через теплу погоду українці можуть споживати менше електроенергії. Але дефіцит в енергосистемі все ще суттєвий.

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