ДТЭК не отключает свет по звонку соседей, - заявление компании

Компания ДТЭК не отключает электроэнергию ни в одной области Украины по жалобам соседей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Компания не производит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство отключений происходит дистанционно, и их небольшая часть требует физического выезда персонала.
При этом, по возможности, бригады также выезжают на линии, которые питают критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, которые питаются от той же сети.
Кроме того, ДТЭК балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, которые подключены к критической инфраструктуре, просят отключать их собственноручно для обеспечения социальной справедливости и равных условий для людей. Это также позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев.
Напомним, ранее глава Никопольской районной государственной администрации Евгений Евтушенко написал, что в ДТЭК сообщили о возможности создания в городе бригады, которая будет выключать свет в домах по звонку неравнодушных граждан.
Между тем, из-за теплой погоды украинцы могут потреблять меньше электроэнергии. Но дефицит в энергосистеме все еще существенный.
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