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ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України: що відомо

19:12 19.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олександр Мороз
ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2026 року (фото: dtek.com)

Компанію ДТЕК відзначили серед найкращих роботодавців у галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання NV.

Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами:

  • підтримка ветеранів та їхніх родин;
  • утримання і розвиток талантів;
  • різноманітність та інклюзивність;
  • підтримка працівників у часи кризи.

Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі.

За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали одним з найкращих роботодавців в Україні.

Також раніше повідомлялося, що ДТЕК отримав нагороду, як компанія з найкращою програмою підтримки ветеранів.

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