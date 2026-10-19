ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України: що відомо

Компанію ДТЕК відзначили серед найкращих роботодавців у галузі енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання NV.
Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами:
Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі.
За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали одним з найкращих роботодавців в Україні.
Також раніше повідомлялося, що ДТЕК отримав нагороду, як компанія з найкращою програмою підтримки ветеранів.