ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України: що відомо

Цьогоріч до рейтингу увійшли 50 компаній великого бізнесу та п’ять компаній середнього бізнесу. Роботодавців оцінювали за чотирма ключовими напрямами:

підтримка ветеранів та їхніх родин;

утримання і розвиток талантів;

різноманітність та інклюзивність;

підтримка працівників у часи кризи.

Компанії представляли свої програми за кожним із напрямів, які оцінювали працівники та експертне журі.

За результатами оцінювання було сформовано перелік найкращих роботодавців у різних галузях економіки.