ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины: что известно

В нынешнем году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям:

поддержка ветеранов и их семей;

содержание и развитие талантов;

разнообразие и инклюзивность;

поддержка работников во время кризиса.

Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри.

По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.