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ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины: что известно

19:12 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Александр Мороз
ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины в 2026 году (фото: dtek.com)

Компанию ДТЭК отметили среди лучших работодателей в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания NV.

В нынешнем году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям:

  • поддержка ветеранов и их семей;
  • содержание и развитие талантов;
  • разнообразие и инклюзивность;
  • поддержка работников во время кризиса.

Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри.

По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали одним из лучших работодателей в Украине.

Также ранее сообщалось, что ДТЭК получил награду как компания с лучшей программой поддержки ветеранов.

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