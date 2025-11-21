ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 12:15
UA EN RU
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року Фото: ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК увійшла в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року. А також очолила цей рейтинг серед енергетичних компаній.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг видання ФОКУС.

"ДТЕК - один із ключових роботодавців українського енергетичного сектору, що об’єднує близько 55 тисяч співробітників у 11 областях та Києві. Попри виклики війни компанія продовжує забезпечувати країну енергією та розвивати свої програми підтримки людей, трансформуючи виробництво, систему навчання та соціальні стандарти", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в компанії діє не лише культура офіційного працевлаштування та система преміювання, а й страхування, соціальний пакет та оздоровчі програми.

Водночас найвагомішою зміною за останній рік в ДТЕК став комплексний проєкт зі створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю. Компанії вдалося першою в Україні зробити абсолютно інклюзивний виробничий простір на поверхні однієї з шахт.

"У ДТЕК ми усвідомлюємо: головна енергія компанії - це люди. Тому наше завдання як роботодавця - створити умови, у яких кожен може реалізувати себе, незалежно від професії, віку, досвіду чи фізичних можливостей. Ми розвиваємо інклюзивне середовище на всіх рівнях - від офісів до виробничих підприємств", - наголосили в компанії.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

До того ж компанія ДТЕК очолила рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті