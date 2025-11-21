ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей 2025 года

Украина, Пятница 21 ноября 2025 12:15
UA EN RU
ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей 2025 года Фото: ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей 2025 года (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей 2025 года. А также возглавила этот рейтинг среди энергетических компаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг издания ФОКУС.

"ДТЭК - один из ключевых работодателей украинского энергетического сектора, объединяющий около 55 тысяч сотрудников в 11 областях и Киеве. Несмотря на вызовы войны компания продолжает обеспечивать страну энергией и развивать свои программы поддержки людей, трансформируя производство, систему обучения и социальные стандарты", - говорится в нем.

Отмечается, что в компании действует не только культура официального трудоустройства и система премирования, но и страхование, социальный пакет и оздоровительные программы.

В то же время самым весомым изменением за последний год в ДТЭК стал комплексный проект по созданию условий для трудоустройства лиц с инвалидностью. Компании удалось первой в Украине сделать абсолютно инклюзивное производственное пространство на поверхности одной из шахт.

"В ДТЭК мы осознаем: главная энергия компании - это люди. Поэтому наша задача как работодателя - создать условия, в которых каждый может реализовать себя, независимо от профессии, возраста, опыта или физических возможностей. Мы развиваем инклюзивную среду на всех уровнях - от офисов до производственных предприятий", - отметили в компании.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

К тому же компания ДТЭК возглавила рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте