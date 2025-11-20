ua en ru
ДТЕК очолив рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом

Україна, Четвер 20 листопада 2025 20:25
UA EN RU
ДТЕК очолив рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом Фото: ДТЕК очолив рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК очолила рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом.

Як пише РБК-Україна, про це свідчить рейтинг видання delo.ua.

Зазначається, що редакції видання "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-порталу delo.ua разом з експертним журі визначили 50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом за підсумками їхньої діяльності упродовж 2025 року.

"Переможцем репутаційного рейтингу стала компанія ДТЕК. Переважна більшість членів журі оцінила її репутацію 9 балами. Найвищі оцінки від журі переможець отримав насамперед за високий рівень корпоративних комунікацій з інвесторами й партнерами в енергетичній галузі (тобто IR), а також за прийнятні репутаційні ризики та якісний PR", - наголосили в рейтингу.

Водночас зазначається, що ДТЕК є лідером української енергетики і найбільшим приватним інвестором у галузі.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова увійшов в топ рейтингу найбільших платників податків серед приватних компаній. Зокрема, ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором серед українських компаній під час повномасштабної війни.

ДТЕК
Новини
