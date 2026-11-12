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ДТЕК увійшов до фіналу Effie Awards Ukraine 2026: що відомо

19:06 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Бойко
Дві комунікаційні кампанії ДТЕК стали фіналістами премії Effie Awards Ukraine 2026 (фото: vrk.org.ua)

Дві комунікаційні кампанії ДТЕК увійшли до списку фіналістів Effie Awards Ukraine 2026, найпрестижнішої премії у сфері маркетингових комунікацій, яка відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всеукраїнської рекламної коаліції.

Зазначається, що мова йде про кампанії "Критична інфраструктура" та "Світло тримається".

Зокрема, кампанія "Критична інфраструктура" - це колаборації ДТЕК, видання "Українська правда" та Damirli. В рамках цієї кампанії ДТЕК обʼєднав понад 25 бізнесів для допомоги прифронтовим медіа.

Водночас, кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

Що відомо про премію

Effie Awards - це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері - ефективність.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається".

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