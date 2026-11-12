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ДТЭК вошел в финал Effie Awards Ukraine 2026: что известно

19:06 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Бойко
Две коммуникационные кампании ДТЭК стали финалистами премии Effie Awards Ukraine 2026 (фото: vrk.org.ua)

Две коммуникационные кампании ДТЭК вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всеукраинской рекламной коалиции.

Отмечается, что речь идет о кампаниях "Критическая инфраструктура" и "Свет держится".

В частности, кампания "Критическая инфраструктура" - это коллаборация ДТЭК, издание "Украинская правда" и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.

В то же время, кампания "Свет держится" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции , проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мать" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиев.

Что известно о премии

Effie Awards – это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере – эффективность.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную компанию "Свет держится".

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