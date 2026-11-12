ДТЭК вошел в финал Effie Awards Ukraine 2026: что известно

Отмечается, что речь идет о кампаниях "Критическая инфраструктура" и "Свет держится".



В частности, кампания "Критическая инфраструктура" - это коллаборация ДТЭК, издание "Украинская правда" и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.



В то же время, кампания "Свет держится" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции , проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мать" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиев.