ДТЭК вошел в финал Effie Awards Ukraine 2026: что известно

Две коммуникационные кампании ДТЭК вошли в список финалистов Effie Awards Ukraine 2026, престижной премии в сфере маркетинговых коммуникаций, которая отмечает самые эффективные рекламные и коммуникационные кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всеукраинской рекламной коалиции.
Отмечается, что речь идет о кампаниях "Критическая инфраструктура" и "Свет держится".
В частности, кампания "Критическая инфраструктура" - это коллаборация ДТЭК, издание "Украинская правда" и Damirli. В рамках этой кампании ДТЭК объединил более 25 бизнесов для помощи прифронтовым медиа.
В то же время, кампания "Свет держится" включала в себя исполнение хором "Щедрика" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции , проекцию световой инсталляции на монумент "Батькивщина-мать" и установку новогодней елки из форм энергетиков вместе с рестораном "Завертайло" на Софиев.
Effie Awards – это самая престижная мировая награда в области маркетинговых коммуникаций, которую получают за главное достижение в сфере – эффективность.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную компанию "Свет держится".