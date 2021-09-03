ДТЭК увеличил запасы угля на складах своих ТЭС на 22,5%

Общие запасы угля всех марок на складах теплоэлектростанций , входящих в состав компании "ДТЭК Энерго", с середины августа до начала сентября (по состоянию на 2 сентября) выросли на 22,5% и превысили 600 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Expro .

Наибольшие запасы газового угля, накопленные на Кураховской ТЭС "ДТЭК Востокэнерго", на 2 сентября составляют 178,1 тыс. тонн. Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС - 141,5 тыс. тонн.

В то же время, запасы угля на складах государственных ТЭС продолжают уменьшаться, говорится в статье издания. По состоянию на 2 сентября, они суммарно составляют 98,1 тыс. тонн.

За период с начала августа до начала сентября общие запасы на складах государственных ТЭС уменьшились в 2,5 раза.