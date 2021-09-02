ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Поставки угля на ТЭС выросли на 20%, - Минэнерго

Новина українською →
Киев, Четверг 02 сентября 2021 12:54
Поставки угля на ТЭС выросли на 20%, - Минэнерго Фото: в Минэнерго заявили, что поставки угля на ТЭС выросли на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на складах ТЭС выросли на 5,4 тыс. тонн, а суточный объем поставок 2 сентября увеличился на 20%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

2 сентября поставки угля на ТЭС выросли на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 57,8 тыс. тонн.

При этом за сутки на ТЭС использовано было 51,4 тыс. тонн. Всего по состоянию на четверг, 2 сентября, запасы угля на ТЭС увеличились до 745 тыс. тонн.

Больше всего угля поступает на Бурштынскую, Запорожскую и Кураховскую станции. Эти три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет