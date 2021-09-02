Поставки угля на ТЭС выросли на 20%, - Минэнерго

Запасы угля на складах ТЭС выросли на 5,4 тыс. тонн, а суточный объем поставок 2 сентября увеличился на 20%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

2 сентября поставки угля на ТЭС выросли на 20% по сравнению с предыдущим днем, до 57,8 тыс. тонн.

При этом за сутки на ТЭС использовано было 51,4 тыс. тонн. Всего по состоянию на четверг, 2 сентября, запасы угля на ТЭС увеличились до 745 тыс. тонн.

Больше всего угля поступает на Бурштынскую, Запорожскую и Кураховскую станции. Эти три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".