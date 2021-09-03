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ДТЭК увеличил запасы угля на складах своих ТЭС на 22,5%

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 14:33
ДТЭК увеличил запасы угля на складах своих ТЭС на 22,5% Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Общие запасы угля всех марок на складах теплоэлектростанций, входящих в состав компании "ДТЭК Энерго", с середины августа до начала сентября (по состоянию на 2 сентября) выросли на 22,5% и превысили 600 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Expro.

Наибольшие запасы газового угля, накопленные на Кураховской ТЭС "ДТЭК Востокэнерго", на 2 сентября составляют 178,1 тыс. тонн. Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС - 141,5 тыс. тонн.

В то же время, запасы угля на складах государственных ТЭС продолжают уменьшаться, говорится в статье издания. По состоянию на 2 сентября, они суммарно составляют 98,1 тыс. тонн.

За период с начала августа до начала сентября общие запасы на складах государственных ТЭС уменьшились в 2,5 раза.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания "ДТЭК Энерго" в августе подписала соглашение на импорт 320 тыс. тонн угля с польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021 по январь 2022 года. В конце месяца "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о совместной поставку 75 тыс. тонн угля с США, объем угля будут распределены равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. тонн для каждой компании).

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