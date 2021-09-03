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ДТЕК збільшив запаси вугілля на складах своїх ТЕС на 22,5%

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 14:33
ДТЕК збільшив запаси вугілля на складах своїх ТЕС на 22,5% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Загальні запаси вугілля усіх марок на складах теплоелектростанцій, що входять до складу компанії "ДТЕК Енерго", з середини серпня до початку вересня (станом на 2 вересня) зросли на 22,5% та перевищили 600 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Expro.

Найбільші запаси газового вугілля накопичені на Курахівській ТЕС "ДТЕК Східенерго", станом на 2 вересня становлять 178,1 тис. тонн. Найбільше антрацитового вугілля на складах Луганської ТЕС - 141,5 тис. тонн.

Водночас, запаси вугілля на складах держаних ТЕС продовжують зменшуватися, йдеться в статті видання. Станом на 2 вересня, вони сумарно становлять 98,1 тис. тонн.

За період з початку серпня до початку вересня загальні запаси на складах державних ТЕС зменшились в 2,5 рази.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Компанія "ДТЕК Енерго" в серпні підписала угоду на імпорт 320 тис. тонн вугілля з польського вугледобувного підприємства Bogdanka у період з серпня 2021 до січня 2022 року. Наприкінці місяця "ДТЕК Енерго" та "Центренерго" домовились про спільну поставку 75 тис. тонн вугілля з США, обсяг вугілля буде розподілено рівними частинами між генеруючими компаніями (по 37,5 тис. тонн для кожної компанії).

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