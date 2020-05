ДТЭК стал партнером всеукраинского онлайн-чемпионата по образовательной версии Minecraft

Иллюстративное фото (dtek.com)

Участники чемпионата смогут продемонстрировать свое видение мира после пандемии коронавируса

С 8 по 12 июня пройдет всеукраинский онлайн-чемпионат по игре в Minecraft Education Edition среди школьников в возрасте от 6 до 17 лет из всех регионов Украины. Партнером чемпионата стала компания ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Во время соревнования, темой которого выбрана "The world after the pandemic", все команды-участники смогут продемонстрировать свое видение мира после пандемии коронавируса, построив его модель в игре Minecraft.

Как сообщают в компании, организатором чемпионата является учитель информатики Александр Думышинець, который в 2019 году вошел в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine.

"Недавно мне в руки попала детская книга о коронавирусе, где был вопрос о том, а что будет после пандемии и каким станет наш мир. Тогда у меня и возникла идея дать детям возможность самим сконструировать и создать этот новый постпандемичний мир таким, каким они его себе представляют. А где еще это сделать, как не в игре Minecraft? С этого и началась история этого чемпионата", - сказал Думышинець.

Также по его словам, участие в соревновании бесплатное, нужно только выполнить несколько условий: собрать команду от 2 до 10 человек и выбрать капитана, который должен быть совершеннолетним. Кроме того, участникам нужно иметь компьютер с операционной системой Windows 10 или MacOS, и, что самое главное, успеть до 1 июня зарегистрироваться для участия в чемпионате.

8 июня все зарегистрированные участники получат задание, которое должны будут выполнить до 12 июня. После этого работы команд будет рассматривать экспертное жюри, в которое вошли одни из лучших преподавателей Украины, чемпионы и победители конкурса Minecraft EDU, а также представитель компании ДТЭК, которая является партнером этого чемпионата.

"Такие чемпионаты является отличной возможностью для детей почувствовать, что они являются непосредственными создателями нового мира и будущего, потренироваться в цифровом мире Minecraft воплощать свои мечты и представления о реальности, поэтому наша компания, как социально-ответственный бизнес, всегда поддерживает талантливую молодежь в подобных проектах", - сказал руководитель программы MODUS с цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

По его словам, для конструирования виртуальных миров нужны воображение и нестандартное мышление, в этой игре можно "прокачивать" свои навыки в инженерном деле, архитектуре, математике, стратегическом мышлении, видении большей картинки.

"Могу это подтвердить и как отец: моя дочь также строит миры в Minecraft. Приобретенный учащимися опыт может подтолкнуть их к выбору профессии, к переосмыслению настоящего", - отметил Осыка.

Напомним, ранее ДТЭК получил награды за первые места сразу в двух номинациях VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты": ТЭК - генерация электроэнергии и ТЭК - добыча нефти, газа и угля.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина