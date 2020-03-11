ДТЭК победил в двух номинациях рейтинга качества управления репутацией

Иллюстративное фото (dtek.com)

Компания инвестировала более $10 млрд в проекты энергетики и устойчивого развития

ДТЭК получил награды за первые места сразу в двух номинациях VI Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты": ТЭК - генерация электроэнергии и ТЭК - добыча нефти, газа и угля. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает РБК-Украина.

По словам руководителя отдела коммуникаций "ДТЭК Нефтегаз" Александра Шевелева, высокая оценка в управлении репутацией - заслуга всего коллектива компании. К тому же, компания третий год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге.

"На корпоративную репутацию влияет множество факторов. Это экономическая эффективность, внедрение инноваций, ответственный подход к производству, соблюдение экологических норм, проведение социальных проектов в регионах присутствия, создание достойных условий труда. Мы достигаем этих целей благодаря вовлечению каждого сотрудника. И эти факторы не только создают крепкую репутацию компании, но и становятся залогом успеха нашего бизнеса", - отметил Шевелев.

В то же время, руководитель департамента корпоративных коммуникаций "ДТЭК Энерго" Виктор Зинченко отмечает, что с самого начала ДТЭК придерживается принципов партнерства с обществом и государством.

"Мы понимаем, что крупные проекты успешно реализуются в отношениях доверия, и это дает толчок к развитию городов и регионов, в которых работают наши предприятия, а значит и в целом страны. Более $10 млрд ДТЭК инвестировал в проекты энергетики и устойчивого развития. Мы верим, что правильное управление репутацией помогает бизнесу отвечать на самые сложные вызовы современности и переживать самые непростые времена", - добавил Зинченко.

Отметим, что рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" был задуман как способ выразить общественное признание компаниям, которые добились высоких результатов в этой сфере. Он составляется на основании оценки деятельности номинантов независимыми экспертами по таким критериям, как репутационная стабильность, имиджевый капитал и КСО, медийная активность, инновационный подход, качество антикризисных коммуникаций. В этом году для участия в рейтинговании было отобрано более 700 компаний из 40 отраслей, которые оценивали свыше 100 экспертов.

ДТЭК - крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнесы по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределению электроэнергии электросетями, поставке электроэнергии клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления - 27 млрд грн. В ДТЭК работают 80 тыс. сотрудников. 100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Как ранее писало РБК-Украина, компания ДТЭК впервые в истории Украины проложила Wi-Fi связь на глубине 500 метров на шахте "Юбилейная" в Днепропетровской области.