ДТЕК став партнером всеукраїнського онлайн-чемпіонату з освітньої версії Minecraft

Ілюстративне фото (dtek.com)

Учасники чемпіонату зможуть продемонструвати своє бачення світу після пандемії коронавірусу

З 8 по 12 червня пройде всеукраїнський онлайн-чемпіонат по грі Minecraft Education Edition серед школярів у віці від 6 до 17 років з усіх регіонів України. Партнером чемпіонату стала компанія ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Під час змагання, темою якого вибрана "The world after the pandemic", всі команди-учасники зможуть продемонструвати своє бачення світу після пандемії коронавірусу, побудувавши його модель у грі Minecraft.

Як повідомляють в компанії, організатором чемпіонату є вчитель інформатики Олександр Думишинець, який у 2019 році увійшов у топ-50 кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine.

"Нещодавно мені до рук потрапила книжка про коронавірус, де було питання про те, а що буде після пандемії і яким стане наш світ. Тоді у мене і виникла ідея дати дітям можливість сконструювати й створити цей новий постпандемічний світ таким, яким вони його собі уявляють. А де ще це зробити, як не в грі Minecraft? З цього і почалася історія цього чемпіонату", - сказав Думишинець.

Також за його словами, участь у змаганні безкоштовне, потрібно тільки виконати декілька умов: зібрати команду від 2 до 10 осіб і вибрати капітана, який повинен бути повнолітнім. Крім того, учасникам потрібно мати комп'ютер з операційною системою Windows 10 або MacOS, і, що саме головне, встигнути до 1 червня зареєструватись для участі в чемпіонаті.

8 червня усі зареєстровані учасники отримають завдання, яке повинні виконати до 12 червня. Після цього роботи команд буде розглядати експертне журі, до якого увійшли одні з кращих викладачів України, чемпіони та переможці конкурсу Minecraft EDU, а також представник компанії ДТЕК, яка є партнером цього чемпіонату.

"Такі чемпіонати є чудовою можливістю для дітей відчути, що вони є безпосередніми творцями нового світу і майбутнього, потренуватися у цифровому світі Minecraft втілювати свої мрії та уявлення про реальності, тому наша компанія, як соціально-відповідальний бізнес, завжди підтримує талановиту молодь у подібних проектах", - сказав керівник програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитро Осика.

За його словами, для конструювання віртуальних світів потрібні уяву і нестандартне мислення, в цій грі можна "прокачувати" свої навички в інженерній справі, архітектурі, математики, стратегічне мислення, бачення більшою картинки.

"Можу це підтвердити і як батько: моя дочка також будує світи Minecraft. Набутий учнями досвід може підштовхнути їх до вибору професії, до переосмислення цього", - зазначив Осика.

Нагадаємо, раніше ДТЕК отримав нагороди за перші місця одразу у двох номінаціях VI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні Активісти": ПЕК - генерація електроенергії й ПЕК - видобуток нафти, газу і вугілля.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна