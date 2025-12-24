ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

ДТЕК шукає обладнання для відновлення ТЕС по всій Європі, - Тімченко

Україна, Середа 24 грудня 2025 17:40
UA EN RU
ДТЕК шукає обладнання для відновлення ТЕС по всій Європі, - Тімченко Фото: генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (facebook.com.DTEKcompany)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтервʼю Bloomberg.

"Наші команди по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій", - сказав він.

Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.

Також він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що йде постійний діалог з Європейською Комісією.

Раніше Тімченко повідомляв, що наразі пріоритетним завданням для компанії є пошук та швидка доставка до України енергетичного обладнання з різних країн Європи для заміни пошкодженого внаслідок обстрілів.

Також Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК ТЕС
Новини
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
РФ відхиляє і хоче переписати мирний план з 20 пунктів, - Bloomberg
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну