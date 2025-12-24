ДТЕК шукає обладнання для відновлення ТЕС по всій Європі, - Тімченко
Компанія ДТЕК шукає обладнання для відновлення теплових електростанцій по всій Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтервʼю Bloomberg.
"Наші команди по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій", - сказав він.
Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.
Також він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що йде постійний діалог з Європейською Комісією.
Раніше Тімченко повідомляв, що наразі пріоритетним завданням для компанії є пошук та швидка доставка до України енергетичного обладнання з різних країн Європи для заміни пошкодженого внаслідок обстрілів.
Також Тімченко закликав союзників України надавати країні більше обладнання для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.
Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над створенням можливостей для іноземних компаній інвестувати в Україну.