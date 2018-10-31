НКРЭКУ компенсировала Ахметову 714 млн гривен за поставку э/э на оккупированный Донбасс

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Ахметов требовал компенсации потерь от поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), компенсировала ООО "ДТЭК Донецкоблэнерго" поставки электроэнергии в оккупированные Россией районы на Донбассе на сумму 713,68 млн грн. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Как известно, в августе 2017 года компания Ornex, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго".

По данным "Наших грошей", постановления комиссии №914 и №915 от 28 августа были приняты во исполнение решения Донецкого окружного админсуда по иску ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" к НКРЭКУ. В иске компания указала, что с ноября по декабрь 2014 года и с января по март 2015 года она не получила дотации для компенсации потерь от поставки электроэнергии на неподконтрольные территории.

При этом "ДТЭК Донецкоблэнерго" объявило, что подало в комиссию все необходимые документы для получения дотаций. В иске компания требовала учесть ей компенсацию в сумме 548,41 млн грн.

По данным издания, в апреле 2015 года Донецкий окружной суд удовлетворил иск "ДТЭК "Донецкэнерго". Дело дошло до Высшего админсуда Украины, который летом 2017 года направил ее на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

НКРЭКУ во время повторного рассмотрения указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 года, дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинской власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию. На судебное заседание представитель НКРЭКУ не явился.

При повторном рассмотрении суд заявил, что сумма иска "ДТЭК Донецкоблэнерго" увеличилась на 165 млн грн - до 713,68 млн грн. Суд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Апелляция комиссии также была оставлена без удовлетворения.

После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, по которому было учтено АО "ДТЭК Донецкие электросети" 713,68 млн грн. недополученной компенсации. Эти деньги были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктуризированной задолженности компании перед государственным предприятием "Энергорынок".

Постановлением №915 НКРЭКУ внесла изменения в суммы дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в III квартале 2018 года.

Уже после опубликования постановлений НКРЭКУ, Кассационный административный суд Верховного суда 18 октября подтвердил законность иска "ДТЭК Донецкоблэнерго". Суд указал, что предыдущие суды верно пришли к выводу о том, что решение СНБО носило рекомендательный характер. Но НКРЭКУ эти рекомендации не учла и ни одного акта нормативно-правового характера на их выполнение не приняла.

Возглавляемая Дмитрием Вовком НКРЭКУ в апреле 2016 года ввела в действие новую формулу расчета цены угля в стоимости электроэнергии по принципу "Роттердам+доставка морем+перевалка в порту". Это повлекло за собой стремительный рост тарифов для ТЭС, 75% которого принадлежит ДТЭК Ахметова. После введения в действие формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

По данным РБК-Украина, министр энергетики Украины Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК Ахметова укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.

Согласно документу, Минэнерго планирует, отказавшись от импорта топлива, и, несмотря на ценовую конкуренцию, загрузить генерирующие мощности ТЭС и ТЭЦ украинским углем газовой группы.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что это решение "в пользу отечественного поставщика угля (то есть, ДТЭК, - ред.) позволит тепловой генерации сэкономить 900 млн гривен" и отказаться от дорого угля антрацитовой группы, который украинские энергетические компании вынуждены покупать из ЮАР, чтобы покрыть дефицит топлива (общую сумму по контрактам на закупку 1,4 млн тонн угля Минэнерго оценило в 3,7 млрд гривен). Сам дефицит ведомство Насалика оценило в 5 млн тонн в год.

Кроме того, как писало РБК-Украина, Ринат Ахметов благодаря плодотворному сотрудничеству с действующей властью уже восстановил свое положение. Так, в результате работы формулы "Роттердам+" всего за год активы Ахметова подорожали на 76% и превысили 12 млрд долл.