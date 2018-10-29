Луганская ТЭС может остановиться через 5 суток

Фото: Лганська ТЭС (google.com.ua/maps)

На Луганской ТЭС осталось угля на 5 дней

Запасов угля на складах Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) осталось на 5 суток работы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.

Согласно информации министерства относительно состояния накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на 29 октября 2018 года, ожидаемый срок срабатывания складов составляет 5 суток.

При этом, как отмечается, запас угля на ЛуТЕС по состоянию на сегодня составляет 13,6 тыс. тонн, что на 116,6 тыс. тон меньше нормы накопления и запасов угля в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго.

При этом, как сообщил РБК-Украина источник на рынке, знакомый с положением на Луганской ТЭС, ситуация является контролируемой.

"Ситуация нормальная", - сказал источник.

Стоит отметить, что согласно данным Минэнергоугля, поставки на ЛуТЕС прекратились 12 октября 2018. 11 октября было осуществлемо последнюю поставку антрацитового угля в объеме 6,8 тыс. тон.

Напомним, как писало РБК-Украина в материале "Вне всякой конкуренции: как Минэнерго помогает компании ДТЭК Ахметова заработать на украинцах", в тарифе на электроэнергию цена угля рассчитана с учетом несуществующего доставки из Роттердама.

Как известно, львиную долю в импорте энергетического угля антрацитовых марок сейчас занимает Россия - практически 75% от всего объема ввозимого топлива (ежемесячные поставки на 400-500 тыс. тонн преимущественно для предприятий ДТЭК). Из Нидерландов уголь не импортируется.