ДТЕК розповіло, скільки будинків досі не підпадають під відключення світла у Києві

У Києві досі залишається близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення електроенергії через технічні особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Повідомляється, що ще донедавна таких будинків було значно більше. Проте ДТЕК разом з КМДА провели масштабну роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, які живляться від тих же ліній, що й критична інфраструктура.

"Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати УК та ЖБК", - зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, вчора Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення електроенергії, але важливо намагатися максимально економити електрику.

До того ж, українська влада вважає одним зі своїх головних завдань забезпечення жителів світлом у новорічну ніч.

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