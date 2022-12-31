ДТЭК рассказало, сколько домов до сих пор не подпадают под отключение света в Киеве

В Киеве до сих пор остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение электроэнергии из-за технических особенностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Сообщается, что еще недавно таких домов было значительно больше. Однако ДТЭК вместе с КГГА провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство домов, которые питаются от тех же линий, что и критическая инфраструктура.

"Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут вручную отключать УК и ЖСК", - отметили в ДТЭК.

Напомним, вчера Киев вернулся к стабилизационным графикам отключения электроэнергии, но важно пытаться максимально экономить электричество.

К тому же украинские власти считают одной из своих главных задач обеспечение жителей светом в новогоднюю ночь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.