В ДТЕК розповіли про підготовку до зими

"На сьогоднішній день наші компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду. Ми провели ряд робіт. Якщо простими словами, то ця підготовка складається з 3 частин. Це підготовка ремонтною програмою, інвестиційною програмою і підготовка по створенню аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду", - розповіла вона.

Бондаренко розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область, через колосальні масштаби руйнувань.

"Працюємо разом з "Укренерго" по відновленню, тому що там ситуація дуже важка. Але на сьогодні там є світло і ми разом його забезпечуємо", - наголосила вона.

Також Бондаренко розповіла про обстріл енергосистеми, який відбувся 10 жовтня. Після нього за три дні енергетики повернули світло близько 2 млн родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

"Ситуація складна, тому що результати атак досить значні. Але енергетики знають, що робити, вміють це робити і відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт", - підсумувала вона.