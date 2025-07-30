ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Економіка Енергетика Фінанси Tech Авто
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За півроку ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими

Україна, Середа 30 липня 2025 13:37
UA EN RU
За півроку ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими Фото: ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими за півроку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку року компанія ДТЕК інвестувала майже 7 млрд гривень в підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що компанія продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. Зокрема, за півроку на ці роботи було спрямовано вже близько 4 млрд грн - більше, ніж за весь 2024 рік.

"Це дозволяє готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми", - підкреслили в ДТЕК.

Водночас триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток з початку року склали 2,9 млрд грн.

Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 7 нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Машинобудівні підприємства компанії також активно працюють для підтримки шахт. У першому півріччі 2025 року вони виготовили та відремонтували 1 707 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких - 4 нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 мільйона запчастин і комплектуючих.

"Наші енергетики, ремонтники, шахтарі і машинобудівники продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати українців електрикою, особливо, в літні піки споживання, та закладаючи надійнішу основу для роботи теплової генерації впродовж наступного опалювального сезону. Бо електрика - це не лише світло, а основа життєстійкості країни", - наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Інвестиції ДТЕК

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Додамо, що у січні-червні 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 2,9 млрд грн в підтримку українського вуглевидобутку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
ПриватБанк виграв у Лондоні суд проти Коломойського і Боголюбова
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині