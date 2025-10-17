В ДТЭК рассказали о подготовке к зиме

Готовясь к отопительному сезону компания ДТЭК реализовала ремонтную и инвестиционную программу сетей, а также создала аварийный запас оборудования.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко на Киевском международном экономическом форуме.
"На сегодняшний день наши компании подготовились к осенне-зимнему периоду. Мы провели ряд работ. Если простыми словами, то эта подготовка состоит из 3 частей. Это подготовка ремонтной программой, инвестиционной программой и подготовка по созданию аварийного запаса для прохождения зимне-отопительного периода", - рассказала она.
Бондаренко рассказала, что среди регионов присутствия компании самой сложной является Донецкая область, из-за колоссальных масштабов разрушений.
"Работаем вместе с "Укрэнерго" по восстановлению, потому что там ситуация очень тяжелая. Но на сегодня там есть свет и мы вместе его обеспечиваем", - подчеркнула она.
Также Бондаренко рассказала об обстреле энергосистемы, который состоялся 10 октября. После него за три дня энергетики вернули свет около 2 млн семей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.
"Ситуация сложная, потому что результаты атак достаточно значительные. Но энергетики знают, что делать, умеют это делать и преданность людей, которые живут и горят своим делом, показывает результат, который на себе может почувствовать каждый клиент", - подытожила она.
Напомним, в январе-июне 2025 года ДТЭК Рината Ахметова направил 6,9 млрд гривен в подготовку теплоэлектростанций и шахт к прохождению следующего отопительного сезона.
В то же время за тот же период инвестиции в модернизацию электросетей составили 2,3 млрд грн.