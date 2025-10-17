В ДТЭК рассказали о подготовке к зиме

"На сегодняшний день наши компании подготовились к осенне-зимнему периоду. Мы провели ряд работ. Если простыми словами, то эта подготовка состоит из 3 частей. Это подготовка ремонтной программой, инвестиционной программой и подготовка по созданию аварийного запаса для прохождения зимне-отопительного периода", - рассказала она.

Бондаренко рассказала, что среди регионов присутствия компании самой сложной является Донецкая область, из-за колоссальных масштабов разрушений.

"Работаем вместе с "Укрэнерго" по восстановлению, потому что там ситуация очень тяжелая. Но на сегодня там есть свет и мы вместе его обеспечиваем", - подчеркнула она.

Также Бондаренко рассказала об обстреле энергосистемы, который состоялся 10 октября. После него за три дня энергетики вернули свет около 2 млн семей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

"Ситуация сложная, потому что результаты атак достаточно значительные. Но энергетики знают, что делать, умеют это делать и преданность людей, которые живут и горят своим делом, показывает результат, который на себе может почувствовать каждый клиент", - подытожила она.