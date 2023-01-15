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У ДТЕК розповіли, коли повернуться до планових відключень світла після атаки Росії

Фото: у ДТЕК розповіли, коли повернуться до планових відключень світла після атаки Росії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації через масовану атаку РФ по Україні 14 січня. Діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"На жаль відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено" - сказав він.

Сахарук спрогнозував, що будуть не лише планові, а й аварійні відключення, які, "будуть тривати не один день".

"Ситуація тут досі складна", - констатував він.

Як повідомлялося, 14 січня внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

Нагадаємо, після ракетної атаки РФ по території України 14 січня дефіцит електроенергії в системі є суттєвим.

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ДТЕКвідключеня світла