В ДТЭК рассказали, когда вернутся к плановым отключениям света после атаки России

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "тяжелым дням" в связи с уменьшением генерации из-за массированной атаки РФ по Украине 14 января. Будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - сказал он.

Сахарук спрогнозировал, что будут не только плановые, но и аварийные отключения, которые будут "продолжаться не один день".

"Ситуация здесь до сих пор сложная", - констатировал он.