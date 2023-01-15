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В ДТЭК рассказали, когда вернутся к плановым отключениям света после атаки России

Фото: в ДТЭК рассказали, когда вернутся к плановым отключениям света после атаки России (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "тяжелым дням" в связи с уменьшением генерации из-за массированной атаки РФ по Украине 14 января. Будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", - сказал он.

Сахарук спрогнозировал, что будут не только плановые, но и аварийные отключения, которые будут "продолжаться не один день".

"Ситуация здесь до сих пор сложная", - констатировал он.

Как сообщалось, 14 января в результате российской атаки по территории Украины было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, российские оккупанты ударили по двум тепловым электростанциям. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

Напомним, после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный.

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