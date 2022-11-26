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В ДТЕК розповіли деталі повернення електроенергії в Херсон

Фото: в ДТЕК розповіли деталі повернення електроенергії в Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

26 листопада, завдяки спільній роботі енергетиків та за активної участі ДТЕК, відремонтовано лінію 150 кВ, що живить значну частину жителів Херсону та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Станом на 11:00 на ключову підстанцію, а також місцеву тепломережу та інші важливі об’єкти критичної інфраструктури на півдні Херсонщини вже подано напругу.

Як повідомили в компанії ДТЕК, на півдні Херсонщини відновлювати зруйновані електромережі допомагала бригада ДТЕК Одеські електромережі.

10 енергетиків за 7 днів відремонтували 8 км електролінії 150 кВ і сьогодні, 26 листопада, закінчили відновлювальні роботи. Це дало змогу заживити підстанцію, що постачає електроенергію на значну частину Херсону, тепломережу та інші важливі об’єкти критичної інфраструкутри в цій частині області.

"Сьогодні наша бригада закінчила відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання мешканців міста Херсон буде відновлено найближчими днями", - повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

В цій частині області 40 енергетиків з ДТЕК Дніпровські електромережі за 9 днів вже відновили понад 30 км електроліній. Енергетики працюють разом з саперами, адже в деокупованій області дуже багато замінувань.

Нагадаємо, в перший день деокупації Херсону, ДТЕК запропонував місцевій владі і місцевому обленерго допомогу.

Нагадаємо, відсьогодні, 26 листопада, протягом кількох діб планується в тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.

Жителів міста просять відключити електроприлади через відновлення електропостачання.

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ДТЕКХерсон