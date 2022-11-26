В ДТЕК розповіли деталі повернення електроенергії в Херсон

Станом на 11:00 на ключову підстанцію, а також місцеву тепломережу та інші важливі об’єкти критичної інфраструктури на півдні Херсонщини вже подано напругу.

Як повідомили в компанії ДТЕК, на півдні Херсонщини відновлювати зруйновані електромережі допомагала бригада ДТЕК Одеські електромережі.

10 енергетиків за 7 днів відремонтували 8 км електролінії 150 кВ і сьогодні, 26 листопада, закінчили відновлювальні роботи. Це дало змогу заживити підстанцію, що постачає електроенергію на значну частину Херсону, тепломережу та інші важливі об’єкти критичної інфраструкутри в цій частині області.

"Сьогодні наша бригада закінчила відновлення лінії 150 кВ і у нас є впевненість, що електропостачання мешканців міста Херсон буде відновлено найближчими днями", - повідомив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Також бригади ДТЕК працюють на півночі Херсонської області для відновлення електропостачання Берислава й інших населених пунктів регіону.

В цій частині області 40 енергетиків з ДТЕК Дніпровські електромережі за 9 днів вже відновили понад 30 км електроліній. Енергетики працюють разом з саперами, адже в деокупованій області дуже багато замінувань.

Нагадаємо, в перший день деокупації Херсону, ДТЕК запропонував місцевій владі і місцевому обленерго допомогу.