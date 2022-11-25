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До Херсона завтра у тестовому режимі подадуть електрику: кого підключать першими

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Херсон, П'ятниця 25 листопада 2022 18:32
До Херсона завтра у тестовому режимі подадуть електрику: кого підключать першими Фото: у Херсон завтра у тестовому режимі подадуть електрику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вже із завтра, 26 листопада, і протягом кількох діб планується у тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

Голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов заявив, що щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС, у Херсоні почне з'являтися електроенергія.

У подачі електроенергії будуть застосовані екстремальні обмеження, оскільки основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, що має обмежену пропускну здатність.

Насамперед будуть запитані об'єкти критичної інфраструктури – об'єкти водопостачання та медичні установи.

Повідомляється, що енергетики цілодобово проводять ремонти на лінії ПЛ-150кВ "Посад-Покровське - ХМПЗ". Введення в дію лінії електропередач дозволить відновити роботу водопроводу "Дніпро – Миколаїв", що забезпечує Миколаїв питною водою.

Нагадаємо, раніше херсонців просили відключити електроприлади у зв'язку з відновленням електропостачання.

Також ми писали, що фахівцізавершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглих населених пунктів.

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Херсон енергетики
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