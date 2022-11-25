До Херсона завтра у тестовому режимі подадуть електрику: кого підключать першими

Фото: у Херсон завтра у тестовому режимі подадуть електрику (Getty Images)

Вже із завтра, 26 листопада, і протягом кількох діб планується у тестовому режимі підключати Херсон до електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.