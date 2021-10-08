UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ДТЭК: пытается контрактовать все доступные объемы угля, несмотря на ситуацию на мировом рынке

Автор: Наталия Гурковская

ДТЭК в условиях финансового дефицита и напряженной ситуации на мировом рынке пытается максимально обеспечить собственную генерацию углем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного директора Дмитрия Сахарука.

"Несмотря на дефицит финансового ресурса в условиях растущих цен на уголь, компания делает все возможное, чтобы обеспечить сырьем свою генерацию. Мы сейчас везем все, что можем. Из Польши, Казахстана. Из США контрактация лодок идет", - сообщает агентство со ссылкой на слова Сахарука.

Он отметил, что огромный дефицит угля, который испытывает Китай, серьезно накалил ситуацию на внешних рынках и усложнил его покупку для потребностей украинской генерации.

"3-6 месяцев на рынке будет огромный спрос на него по очень высокой цене, обусловленной потребностью Китая", - прогнозирует исполнительный директор ДТЭК, уточнив, что цена топлива составляет 260-270 долларов за тонну.

В то же время Сахарук акцентировал, что украинская генерация не испытывала бы сейчас проблем с сырьем, если бы имела ресурсы для его контрактации заблаговременно.

"За 1,5-2 года из энергетики вытянули все деньги путем необоснованно низких тарифов на э/э, которые не имели никакой связи с реальностью. Нет запаса прочности в системе, а на фоне высокой аварийности, низкого производства угля мы испытываем дефицит", - разъяснил топ-менеджер.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" заключила контракты на поставку в Украину 565 тыс. тонн угля из США, Польши и Казахстана.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК