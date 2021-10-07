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ДТЭК уже законтрактовал импорт 565 тыс. тонн угля из Польши, США и Казахстана

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Киев, Четверг 07 октября 2021 15:45
ДТЭК уже законтрактовал импорт 565 тыс. тонн угля из Польши, США и Казахстана Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" заключила контракты на поставку в Украину 565 тыс. тонн угля из США, Польши и Казахстана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"За январь-сентябрь этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли 12,3 млн тонн угля марки" Г "и ввели в работу 22 новых лавы. Кроме того, компания первой среди отечественных компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США. Только объемы уже законтрактованного импортного газового угля из Польши и США сегодня составили более 565 тыс. тонн топлива", - говорится в сообщении компании.

По состоянию на 7 октября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" составили 614 тыс. тонн.

С начала этого года теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" нарастили объемы производства электроэнергии на 2 млрд кВтч, до 17,7 млрд кВтч, что привело к росту спроса на энергетический уголь.

"В сентябре теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" отпустили более 1,9 млрд кВт*ч электроэнергии, а в течение последней декады месяца, для поддержки всей энергосистемы, работали выше прогнозного баланса. Причина повышенной нагрузки на ТЭС компании - похолодание в конце сентября и работа значительной части государственной тепловой генерации на минимальном составе оборудования из-за отсутствия угля. При такой нагрузке было сожжено больше угля, чем планировалось", - пояснили в компании.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./КВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

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