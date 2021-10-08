ДТЕК: намагається контрактувати всі доступні обсяги вугілля, незважаючи на ситуацію на світовому ринку

"Не дивлячись на дефіцит фінансового ресурсу в умовах зростаючих цін на вугілля, компанія робить все можливе, щоб забезпечити сировиною свою генерацію. Ми зараз веземо все, що можемо. З Польщі, Казахстану. З США контрактація човнів йде", - повідомляє агентство з посиланням на слова Сахарука.

Він зазначив, що величезний дефіцит вугілля, який відчуває Китай, серйозно загострив ситуацію на зовнішніх ринках і ускладнив його покупку для потреб української генерації.

"3-6 місяців на ринку буде величезний попит на нього за дуже високою ціною, обумовленою потребою Китаю", - прогнозує виконавчий директор ДТЕК, уточнивши, що ціна палива складає 260-270 доларів за тонну.

У той же час Сахарук акцентував, що українська генерація не відчувала б зараз проблем з сировиною, якби мала ресурси для його контрактації завчасно.

"За 1,5-2 роки з енергетики витягли всі гроші шляхом необгрунтовано низьких тарифів на е/е, які не мали ніякого зв'язку з реальністю. Немає запасу міцності в системі, а на тлі високої аварійності, низького виробництва вугілля ми відчуваємо дефіцит", - роз'яснив топ-менеджер.