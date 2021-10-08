ДТЭК: пытается контрактовать все доступные объемы угля, несмотря на ситуацию на мировом рынке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного директора Дмитрия Сахарука.

"Несмотря на дефицит финансового ресурса в условиях растущих цен на уголь, компания делает все возможное, чтобы обеспечить сырьем свою генерацию. Мы сейчас везем все, что можем. Из Польши, Казахстана. Из США контрактация лодок идет", - сообщает агентство со ссылкой на слова Сахарука.

Он отметил, что огромный дефицит угля, который испытывает Китай, серьезно накалил ситуацию на внешних рынках и усложнил его покупку для потребностей украинской генерации.

"3-6 месяцев на рынке будет огромный спрос на него по очень высокой цене, обусловленной потребностью Китая", - прогнозирует исполнительный директор ДТЭК, уточнив, что цена топлива составляет 260-270 долларов за тонну.

В то же время Сахарук акцентировал, что украинская генерация не испытывала бы сейчас проблем с сырьем, если бы имела ресурсы для его контрактации заблаговременно.

"За 1,5-2 года из энергетики вытянули все деньги путем необоснованно низких тарифов на э/э, которые не имели никакой связи с реальностью. Нет запаса прочности в системе, а на фоне высокой аварийности, низкого производства угля мы испытываем дефицит", - разъяснил топ-менеджер.