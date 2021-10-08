ДТЕК: намагається контрактувати всі доступні обсяги вугілля, незважаючи на ситуацію на світовому ринку
ДТЕК в умовах фінансового дефіциту і напруженої ситуації на світовому ринку намагається максимально забезпечити власну генерацію вугіллям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова виконавчого директора Дмитра Сахарука.
"Не дивлячись на дефіцит фінансового ресурсу в умовах зростаючих цін на вугілля, компанія робить все можливе, щоб забезпечити сировиною свою генерацію. Ми зараз веземо все, що можемо. З Польщі, Казахстану. З США контрактація човнів йде", - повідомляє агентство з посиланням на слова Сахарука.
Він зазначив, що величезний дефіцит вугілля, який відчуває Китай, серйозно загострив ситуацію на зовнішніх ринках і ускладнив його покупку для потреб української генерації.
"3-6 місяців на ринку буде величезний попит на нього за дуже високою ціною, обумовленою потребою Китаю", - прогнозує виконавчий директор ДТЕК, уточнивши, що ціна палива складає 260-270 доларів за тонну.
У той же час Сахарук акцентував, що українська генерація не відчувала б зараз проблем з сировиною, якби мала ресурси для його контрактації завчасно.
"За 1,5-2 роки з енергетики витягли всі гроші шляхом необгрунтовано низьких тарифів на е/е, які не мали ніякого зв'язку з реальністю. Немає запасу міцності в системі, а на тлі високої аварійності, низького виробництва вугілля ми відчуваємо дефіцит", - роз'яснив топ-менеджер.
Як повідомлялось, компанія "ДТЕК Енерго" заключила контракти на поставку в Україну 565 тис. тонн вугілля з США, Польщі і Казахстану.