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ДТЭК присоединился к информационной кампании МИД по продвижению Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 14:27
ДТЭК присоединился к информационной кампании МИД по продвижению Украины Фото: ДТЭК присоединился к информационной кампании МИД по продвижению Украины (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

ДТЭК присоединился к информационной кампании Украины на ВВС Global News к 30-летию Независимости Украины, инициированной Министерством иностранных дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"30-летие Независимости Украины - это важное событие. Отмечая этот праздник, государство и бизнес объединяют усилия, чтобы вывести Украину и восприятие ее в мире на качественно новый уровень. Украина и украинский бизнес сегодня имеют свои истории успеха, о которых стоит рассказывать громче", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Он подчеркнул, что более 16 лет ДТЭК инвестирует в энергонезависимость государства, строит новую энергетику Украины, внедряет инновации и новые технологии, от которых зависит декарбонизация отрасли и энергобезопасность страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство и бизнес преследуют общую цель - чтобы Украина ассоциировалась в мире с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами удачных инвестиций.

"Я признателен украинскому бизнесу, который уже откликнулся на наш призыв совместно воплотить этот амбициозный проект и приглашаю остальные украинские компании присоединиться к продвижению положительного имиджа Украины в мире", - цитирует пресс-служба слова министра.

Промокампания Украины на ВВС будет продолжаться до ноября. Она рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и будет запускаться под ключевые экономические события мира. Целевая аудитория кампании - международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, собственники международных технологических и финансовых корпораций.

Как сообщалось, компания "ДТЭК Энерго" заключила уже второй контракт на закупку угля для тепловых электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

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